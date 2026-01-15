Referendum Giustizia iniziativa popolare raggiunge il quorum di 500mila firme

Il referendum sulla giustizia, promosso da un'iniziativa popolare, ha raggiunto il quorum di 500mila firme necessarie per essere validamente presentato. La raccolta, sostenuta da 15 cittadini, mira a coinvolgere l’opinione pubblica e a promuovere un dibattito sulla riforma costituzionale in materia di giustizia. La fase successiva prevede l’esame delle firme da parte delle autorità competenti e l’avvio del percorso istituzionale previsto dalla legge.

Ha raggiunto il quorum delle 500mila firme la raccolta promossa dai 15 cittadini che hanno lanciato l’ iniziativa popolare di un referendum contro la riforma costituzionale della Giustizia. E’ quanto emerge dal sito del ministero di Via Arenula che riporta il numero delle firme raccolte on line dal 22 dicembre scorso e che hanno raggiunto ora quota 500.563. Esulta l’opposizione, in primis con il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle che parla di “risultato incredibile”. Di differente avviso il Guardasigilli Carlo Nordio secondo cui i ricorsi sono “inutili”. Nordio: “500mila firme? Secondo me ricorso inutile ma aspettiamo Tar il 27”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum Giustizia, iniziativa popolare raggiunge il quorum di 500mila firme Leggi anche: Referendum, raggiunto il quorum di 500mila firme contro la riforma Nordio. I possibili effetti: dal cambio di quesito al ricorso alla Consulta Leggi anche: Raccolte 500mila firme contro la riforma della giustizia: perché il quesito del referendum può cambiare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Referedum giustizia, mancano ancora 240mila firme per raggiungere il quorum. Ecco come firmare online; Referendum, superate le 300mila firme contro la riforma Nordio: in venti giorni la raccolta completata al 60%; Voto per i fuorisede, inizia esame proposta di legge contro l’astensionismo. Cosa prevede; Referendum sulla giustizia 2026, come funziona e cosa sapere sul voto del 22 e 23 marzo. Raccolte 500mila firme contro la riforma della giustizia: perché il quesito del referendum può cambiare - La questione delle date scelte dall'esecutivo potrebbe diventare oggetto di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale ... today.it

Referendum sulla riforma della giustizia: l'iniziativa popolare raggiunge quorum di 500 mila firme - La raccolta promossa dai 15 cittadini che hanno lanciato l'iniziativa popolare di un referendum contro la riforma della giustizia ha raggiunto il quorum delle 500 mila firme richieste. msn.com

Raggiunto il target di 500mila firme per il referendum raccolte dal comitato del No: “Segnale al governo” - È stato raggiunto poco fa il traguardo delle 500mila firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, iniziativa lanciata da un comitato ... fanpage.it

Referendum Giustizia raccolta firme da record, in tre settimane intorno alle 12.30 del #15gennaio é stato raggiunto il quorum. É possibile continuare a firmare. Vittoria di un movimento di base spuntato da una curva in sorpasso senza che lo vedesse nessuno x.com

La meravigliosa sinistra per il “sì” al referendum sulla giustizia. Elogio della sinistra che ricorda che responsabilizzare la magistratura non è di destra facebook

