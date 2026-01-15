Referendum | Conte ' 500mila firme segnale dirompente'

Il referendum contro la riforma dell'ingiustizia proposta da Meloni e Nordio ha raccolto in pochi giorni oltre 500.000 firme, rappresentando un segnale significativo di coinvolgimento e attenzione su questa tematica. La mobilitazione dimostra l'importanza di confrontarsi su questioni di giustizia e diritto, sottolineando l'interesse pubblico e la partecipazione democratica.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "È un risultato incredibile: in pochi giorni siamo arrivati a 500mila firme contro la riforma dell'ingiustizia di Meloni e Nordio. È un segnale dirompente! Con tutti contro. Nonostante il lavaggio del cervello a reti unificate su questa riforma, su cui stanno illudendo i cittadini. Nonostante un Governo che snobba e ridicolizza la partecipazione, l'impegno, la raccolta firme, accelerando i tempi per il referendum per dare meno tempo ai cittadini di discutere e informarsi". Lo scrive in un post su Facebook il presidente M5S, Giuseppe Conte. "Lottiamo, informiamo e partecipiamo.

