Referendum Conte | 500mila firme con tutti contro risultato incredibile

Il referendum contro la riforma giudiziaria di Meloni e Nordio sta raccogliendo un ampio consenso, con oltre 500.000 firme in pochi giorni. Questo risultato testimonia l’interesse e la partecipazione di molti cittadini, evidenziando l’importanza del tema e la volontà di esprimersi su una questione rilevante per il sistema giudiziario italiano.

Roma, 15 gen. (askanews) – “È un risultato incredibile: in pochi giorni siamo arrivati a 500mila firme contro la riforma dell’ingiustizia di Meloni e Nordio. È un segnale dirompente!”. Lo ha scritto su Facebook il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, secondo il quale si tratta di un risultato ottenuto “con tutti contro. Nonostante il lavaggio del cervello a reti unificate su questa riforma, su cui stanno illudendo i cittadini. Nonostante un Governo che snobba e ridicolizza la partecipazione, l’impegno, la raccolta firme, accelerando i tempi per il referendum per dare meno tempo ai cittadini di discutere e informarsi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

