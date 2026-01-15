Refedendum | moral suasion di Marina Berlusconi a sostegno del sì ma non ha intenzione di scendere in politica

Marina Berlusconi sostiene il sì nel referendum, evidenziando l'importanza della separazione delle carriere, un tema caro al padre. Pur confermando di non voler entrare in politica, la sua posizione rappresenta un elemento di rilievo nel panorama politico attuale. Incontri con figure di spicco come Tajani e Occhiuto sono in programma, sottolineando il suo ruolo di riferimento nel sostegno alle riforme senza un coinvolgimento diretto nella scena politica.

*REFERENDUM: MORAL SUASION M. BERLUSCONI PER IL SI’, IN AGENDA INCONTRI CON TAJANI E OCCHIUTO* “ Marina Berlusconi non ha nessuna intenzione di scendere in politica, ma di fatto è scesa in campo per il sì, p erché la separazione delle carriere è e resta una battaglia storica del padre”, dice a mezza bocca un big azzurro che conosce bene la primogenita del Cavaliere, secondo quanto scrive l’agenzia Adnkronos. La presidente di Fininvest, che nei prossimi giorni avrà incontri con alcuni big del partito, da Antonio Tajani a Roberto Occhiuto e Letizia Moratti sarebbe pronta a fare la sua parte in vista del referendum del 22-23 marzo sulla riforma della giustizia facendo sentire la sua voce con discrezione e attraverso interventi mirati sulla stampa, dello stesso tenore di quello apparso sul ‘Giornale’ il 25 ottobre scorso, quando parlò del ”coraggio” avuto dal governo Meloni nel portare avanti la battaglia per il cambiamento dell’attuale sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

