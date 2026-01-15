Real Madrid-Levante sabato 17 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Granotas in gol al Bernabeu?

Analisi e aggiornamenti sulla sfida Real Madrid-Levante in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 14:00. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote, pronostici e la possibile presenza dei Granotas al Bernabeu. Dopo le recenti decisioni societarie e il cambio di allenatore, si prospettano sfide interessanti tra le due squadre, con particolare attenzione alle strategie e alle probabilità di un risultato positivo per gli ospiti.

L'improvvisa svolta decisa da Florentino Perez, che ha liquidato Xabi Alonso dopo la sconfitta in Supercopa, ha spalancato le porte della prima squadra ad Arbeloa: un sogno realizzato per lo Spartano, che in poche ore si è però trasformato in un incubo. Mercoledì notte il Real Madrid si è reso protagonista di una partita vergognosa.

