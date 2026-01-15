Real Madrid-Levante sabato 17 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Granotas in gol al Bernabeu?

Analisi e pronostici per il match Real Madrid-Levante, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 14:00. Scopri le formazioni, le quote e le probabilità di risultato, con un focus sulla possibilità di un gol dei Granotas al Bernabeu. Dopo il cambio in panchina e le recenti evoluzioni societarie, questo incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre.

L'improvvisa svolta decisa da Florentino Perez, che ha liquidato Xabi Alonso dopo la sconfitta in Supercopa, ha spalancato le porte della prima squadra ad Arbeloa: un sogno realizzato per lo Spartano, che in poche ore si è però trasformato in un incubo. Mercoledì notte il Real Madrid si è reso protagonista di una partita vergognosa.

