Re Felipe in visita a Parigi ha riservato un caloroso abbraccio e baciamano a Brigitte Macron

Durante una visita a Parigi, il re Felipe ha mostrato grande cordialità incontrando Brigitte Macron, riservandole un abbraccio e un baciamano. Un gesto che sottolinea il suo atteggiamento discreto e rispettoso, tipico delle occasioni istituzionali. Questa visita ha rafforzato i legami tra la Spagna e la Francia, evidenziando il ruolo di Felipe come figura di equilibrio e diplomazia.

Felipe, il re charmant. Forse sarà questo il soprannome del sovrano spagnolo, d’ora in poi, all’Eliseo. Perché se c’è una dote del monarca che questa settimana, a Parigi, non è passata inosservata è proprio l’innata eleganza. Nello stile ma, soprattutto nei gesti. Gesti che, Brigitte Macron, ne siamo certi, non dimenticherà facilmente. Felipe di Spagna a Parigi: un vero galantuomo. L’arrivo di re Felipe a Parigi, martedì 13 gennaio, era un incontro che i francesi e gli spagnoli attendevano da tempo. Seppur fugace – è durato una giornata – prevedeva un evento che non si verificava davvero da tantissimo tempo: la visita di un sovrano spagnolo al Castello di Versailles. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Re Felipe, in visita a Parigi, ha riservato un caloroso abbraccio e baciamano a Brigitte Macron Leggi anche: «Brigitte Macron è un uomo»: in 10 a processo a Parigi Leggi anche: "Brigitte Macron un trans", al via il processo a Parigi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Reali di Spagna a Roma, il Re Felipe accolto in Campidoglio: il sindaco Gualtieri gli dona la Lupa; Brigitte Macron, il look chic con la gonna lunga plissettata perfetto ad ogni età. Sua Maestà il Re Felipe VI di Spagna riceve in udienza il Primo Ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, in occasione della sua visita ufficiale in Spagna. x.com La Embajadora de Italia en Chile , Valeria Biagiotti, la Directora de la oficina ICE - Italian Trade Agency, Eliana Zappalá, y la Primera Secretaria Comercial, Althea Cenciarelli, se reunieron con el General de la Fuerza Aérea de Chile, Luis Felipe Sáez, y co facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.