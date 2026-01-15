Re Felipe in visita a Parigi ha riservato un caloroso abbraccio e baciamano a Brigitte Macron

Durante una visita a Parigi, il re Felipe ha mostrato grande cordialità incontrando Brigitte Macron, riservandole un abbraccio e un baciamano. Un gesto che sottolinea il suo atteggiamento discreto e rispettoso, tipico delle occasioni istituzionali. Questa visita ha rafforzato i legami tra la Spagna e la Francia, evidenziando il ruolo di Felipe come figura di equilibrio e diplomazia.

Felipe, il re charmant.  Forse sarà questo il soprannome del sovrano spagnolo, d’ora in poi, all’Eliseo. Perché se c’è una dote del monarca che questa settimana, a Parigi, non è passata inosservata è proprio l’innata eleganza. Nello stile ma, soprattutto nei gesti. Gesti che, Brigitte Macron, ne siamo certi, non dimenticherà facilmente. Felipe di Spagna a Parigi: un vero galantuomo. L’arrivo di re Felipe a Parigi, martedì 13 gennaio, era un incontro che i francesi e gli spagnoli attendevano da tempo. Seppur fugace – è durato una giornata – prevedeva un evento che non si verificava davvero da tantissimo tempo: la visita di un sovrano spagnolo al Castello di Versailles. 🔗 Leggi su Amica.it

