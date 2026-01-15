Rc auto in aumento nel 2026 il vademecum per risparmiare | come fare il preventivo

Con l’aumento previsto delle tariffe Rc auto nel 2026, è importante conoscere le strategie per risparmiare. A dicembre 2025, il premio medio in Italia si attestava a circa 629 euro, con un incremento dell’1,5% rispetto a sei mesi prima. In questa guida, analizzeremo come ottenere un preventivo più conveniente e adottare le migliori pratiche per contenere i costi assicurativi.

(Adnkronos) – Rc auto in aumento nel 2026, ma c'è un modo per risparmiare? A dicembre 2025 il premio medio calcolato in Italia è stato di 629,24 euro, in aumento dell'1,51% rispetto a 6 mesi prima (quando era pari a 619,90 euro). E quest'anno sono previsti nuovi rincari. Per aiutare gli automobilisti italiani a risparmiare su .

