La assenza di Stefano Okaka si è fatta sentire nel rendimento del Ravenna, che non riesce più a trovare la vittoria. Dopo la sua partenza, la squadra ha incontrato difficoltà nel segnare e nel mantenere il ritmo. La mancanza del talismano ha evidenziato quanto il contributo individuale possa influenzare le prestazioni collettive, lasciando il Ravenna a cercare nuove soluzioni per risollevarsi.

Perso il suo portafortuna, è iniziato il suo periodo buio. Senza Stefano Okaka, out dalla vigilia della partita contro la Vis Pesaro, il Ravenna non ha più saputo vincere. E dire che con il gigante di Castiglion del Lago i giallorossi avevano perso soltanto in casa con l’Arezzo: 13 partite dal giorno del 1’ giocato (il 19 settembre) col Perugia e 10 vittorie, 2 pareggi e, appunto, la sconfitta casalinga contro la capolista. Okaka era in panchina anche a Forlì, nella gara d’andata, ma non è entrato: dunque da quando la punta cresciuta nella Roma ha iniziato ad assaggiare il prato, il Ravenna ha raccolto 32 punti sui 39 disponibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ravenna, che fatica senza il talismano Okaka. Segnava ogni ora. E adesso il gol è un problema.

