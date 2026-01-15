Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 15 gennaio
Ecco la rassegna stampa della Juventus di oggi, giovedì 15 gennaio. Di seguito, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali, con un focus sulle notizie e gli aggiornamenti più rilevanti riguardanti il club. Un riepilogo accurato e aggiornato per rimanere informati sulle tematiche di maggior interesse legate alla Juventus.
Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, giovedì 15 gennaio. Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola giovedì 15 gennaio: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 15 novembre
Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 15 dicembre
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 gennaio: la rassegna stampa.
Rassegna stampa Cagliari: prime pagine quotidiani sportivi – 14 gennaio 2026 - Rassegna stampa Cagliari, ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani del 14 gennaio 2026 Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi italiani: Tuttosport, Corrie ... cagliarinews24.com
Prime pagine: “Ballo Juve”, “Tanta Juve” - Il Corriere dello Sport mette in prima pagina i bianconeri, usciti vittoriosi per 5- gianlucadimarzio.com
Juve, il ritorno dei parametri zero. La Stampa: "Caccia a Senesi, Kessié e Bernardo Silva" - "Il ritorno dei parametri zero: Juve su Senesi, Kessié e Bernardo Silva. tuttomercatoweb.com
? RASSEGNA STAMPA SPORTIVA TUTTONOTIZIE 02 GENNAIO 2026
#stadioeuganeo La rassegna stampa riporta alcune mie osservazioni sull’iter del cantiere della curva dell’Euganeo. È curioso notare come solo dopo la lettura di un mio post di ieri su questa pagina qualcuno abbia improvvisamente scoperto che, alla fine dei l facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.