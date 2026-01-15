Raspadori Atalanta Palladino sicuro | E’ un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo alzando il livello Adesso in attacco…
In vista della stagione, Raspadori si è unito all’Atalanta, rafforzando il reparto offensivo. Il tecnico Palladino ha sottolineato la qualità del giocatore, evidenziando come abbia contribuito a migliorare l’attacco della squadra. La sua integrazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita dell’Atalanta, che prosegue con determinazione verso obiettivi qualificanti.
Raspadori Atalanta, il tecnico Palladino ha parlato in conferenza: «E’ un calciatore forte che ha completato il reparto» La rincorsa è appena cominciata e l’Atalanta continua a correre. Il successo contro il Torino, il terzo consecutivo, ha spinto i nerazzurri fino al settimo posto, confermando il momento di grande crescita della squadra. Il gruppo guidato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Cagliari, che suggestione in attacco per i sardi! Prende quota il nome di Edin Dzeko per rafforzare il reparto offensivo rossoblù, ma c’è concorrenza
Leggi anche: Atalanta senza Lookman: Palladino studia il nuovo assetto offensivo
Atalanta, le tre ragioni per cui l’acquisto di Raspadori è la vera svolta di un nuovo ciclo (insieme a Palladino); Raspadori all'Atalanta, dove giocherà con Palladino: le nuove gerarchie in attacco e il fattore Lookman; Perché Raspadori ha scelto di andare all'Atalanta rifiutando la proposta della Roma e di Gasperini; Palladino carica la Dea: “Raspadori ci dà forza, ma attenzione al Pisa”.
Raspadori all'Atalanta, la stoccata di Palladino: "La società è ambiziosa ed è riuscita a prenderlo" - Mi è sempre piaciuto molto e la società, essendo molto ambiziosa, è riuscita a portarlo a Bergamo. corrieredellosport.it
Palladino alla Fabregas: “Hanno il campo più stretto!”. Poi presenta Raspadori - Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta in conferenza stampa in vista del match contro il Pisa: gli indisponibili, i recuperati e l'obiettivo della Dea ... tuttosport.com
Atalanta, Palladino: "Raspadori? Rappresenta l'ambizione della società. Kolasinac recuperato" - 12:40 – Raffaele Palladino presenta così la gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A in programma domani contro. tuttomercatoweb.com
Il Presidente Percassi e gli agenti di Raspadori sono arrivati in sede Atalanta: le immagini facebook
Raspadori: "Voglio ripagare la fiducia dell'Atalanta. Sono molto contento" #SkySport #Raspadori #Atalanta x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.