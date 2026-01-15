L'Atalanta ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Giacomo Raspadori a titolo definitivo. La società bergamasca ha comunicato i dettagli del trasferimento, confermando l'ingaggio del giocatore, ora parte del team. Questa operazione rientra nelle strategie di rafforzamento della squadra in vista della nuova stagione. Raspadori si unisce così alla rosa dell'Atalanta, portando con sé esperienza e talento nel reparto offensivo.

Raspadori Atalanta, il giocatore è ufficialmente un giocatore della Dea a titolo definitivo. Ecco il comunicato con i dettagli del trasferimento. L’Atalanta con un comunicato ufficiale ha reso noto l’arrivo di Giacomo Raspadori. Ecco la nota del club orobico: « Giacomo Raspadori è il settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva, 202526. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da Atlético de Madrid. Il versatile attaccante della Nazionale italiana (45 presenze e 11 gol in maglia azzurra con la quale ha vinto l’Europeo del 2021) ha al suo attivo 164 partite (31 reti e 15 assist-gol) in Serie A, dove si è laureato due volte campione d’Italia con il Napoli, e vanta una significativa esperienza di carattere internazionale anche a livello di Club, avendo collezionato 17 presenze (6 gol e 4 assist) in Champions League con Napoli e Atletico Madrid, società quest’ultima in forza alla quale ha disputato la prima parte della stagione in corso (15 le partite giocate in tutte le competizioni, impreziosite da 2 reti e 3 assist-gol). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Raspadori Atalanta, ora è anche ufficiale: il comunicato della Dea. I dettagli del trasferimento

Leggi anche: Atalanta, ufficiale l’acquisto di Raspadori: il comunicato della Dea. Ecco con che numero giocherà

Leggi anche: Palladino Atalanta, ora è anche ufficiale: l’ex obiettivo per la panchina della Juventus firma con la Dea! Tutti i dettagli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Finalmente è fatta Raspadori torna in Serie A | l’Atalanta non è l’unica a esultare; Raspadori di panchina in panchina è diventato un calciatore da 4 milioni netti all’anno; Robinio Vaz è arrivato a Roma le prime immagini del nuovo attaccante di Gasperini | CM; Gasperini lisciato dai giornalisti è sull’orlo dello sbrocco | Raspadori gli ha ricordato che l’Atalanta conta più della Roma.

Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli - L'attaccante è stato annunciato in questi minuti dalla Dea tramite comunicato. tuttomercatoweb.com