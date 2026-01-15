Rapina in villa a Lonate l’assessore regionale La Russa | Pagheremo le spese legali a Jonathan Rivolta e alla sua famiglia

Da ilgiorno.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alla rapina avvenuta in una villa a Lonate, l’assessore regionale La Russa ha annunciato che la regione supporterà Jonathan Rivolta e la sua famiglia coprendo le spese legali in caso di procedimento giudiziario. La dichiarazione sottolinea l’impegno a tutela delle persone coinvolte e la volontà di garantire loro assistenza legale durante il percorso giudiziario.

Milano, 15 gennaio 2026 –  “Aiuteremo Jonathan Rivolta e la sua famiglia a sostenere le spese che dovranno sostenere in un eventuale processo che dovrà affrontare”. L’idea di non lasciare soli chi oggi deve affrontare una situazione imprevista e drammatica – a questo si somma il timore della paura per una vendetta che la comunità rom del Torinese da dove proveniva Adamo Massa possa mettere in atto nei confronti della famiglia – arriva dall’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia  Romano La Russa. “Esprimo la mia solidarietà al 33enne che si è semplicemente difeso dall'assalto dei rapinatori rom che si sono introdotti nella sua abitazione e lo hanno malmenato – ha osservato l'assessore alla Sicurezza Romano La Russa –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rapina in villa a lonate l8217assessore regionale la russa pagheremo le spese legali a jonathan rivolta e alla sua famiglia

© Ilgiorno.it - Rapina in villa a Lonate, l’assessore regionale La Russa: “Pagheremo le spese legali a Jonathan Rivolta e alla sua famiglia”

Leggi anche: L’incubo di Jonathan Rivolta, la pugnalata, il ladro morto e il caos in ospedale: tragica rapina in villa a Lonate Pozzolo

Leggi anche: ‘L’ho ucciso io’: lo sfogo del padre di Jonathan Rivolta dopo la rapina finita nel sangue a Lonate Pozzolo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

rapina villa lonate l8217assessoreRapina in villa a Lonate, l’assessore regionale La Russa: “Pagheremo le spese legali a Jonathan Rivolta e alla sua famiglia” - L’esponente di Fratelli d’Italia con la delega alla Sicurezza: “Il 33enne si è semplicemente difeso da un assalto e ha tutta la nostra solidarietà”. ilgiorno.it

rapina villa lonate l8217assessoreRapina in villa, il ladro accoltellato dal padrone di casa durante il raid: morto in ospedale - Lonate Pozzolo: il proprietario di un’abitazione presa di mira da due banditi, dopo aver ricevuto una scarica di pugni sul volto, ha colpito un aggressore con una lama. msn.com

rapina villa lonate l8217assessoreLadro accoltellato e ucciso a Lonate Pozzolo durante una rapina: caccia ai complici in fuga - Ladro ucciso a Lonate Pozzolo durante una rapina in villa: il 37enne accoltellato dal proprietario, proseguono le ricerche dei complici fuggiti. notizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.