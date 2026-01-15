Rapina in villa a Lonate l’assessore regionale La Russa | Pagheremo le spese legali a Jonathan Rivolta e alla sua famiglia

In seguito alla rapina avvenuta in una villa a Lonate, l’assessore regionale La Russa ha annunciato che la regione supporterà Jonathan Rivolta e la sua famiglia coprendo le spese legali in caso di procedimento giudiziario. La dichiarazione sottolinea l’impegno a tutela delle persone coinvolte e la volontà di garantire loro assistenza legale durante il percorso giudiziario.

Milano, 15 gennaio 2026 – “Aiuteremo Jonathan Rivolta e la sua famiglia a sostenere le spese che dovranno sostenere in un eventuale processo che dovrà affrontare”. L’idea di non lasciare soli chi oggi deve affrontare una situazione imprevista e drammatica – a questo si somma il timore della paura per una vendetta che la comunità rom del Torinese da dove proveniva Adamo Massa possa mettere in atto nei confronti della famiglia – arriva dall’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia Romano La Russa. “Esprimo la mia solidarietà al 33enne che si è semplicemente difeso dall'assalto dei rapinatori rom che si sono introdotti nella sua abitazione e lo hanno malmenato – ha osservato l'assessore alla Sicurezza Romano La Russa –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

