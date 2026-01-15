Rapina in discoteca a Sorrento | arrestato 27enne di Castellammare

Lo scorso ottobre, a Sorrento, si è verificata una rapina in una discoteca, con un bottino di circa 5.000 euro. L’indagine ha portato all’arresto di un 27enne di Castellammare, grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e a un tatuaggio sul collo che ha facilitato l’identificazione.

