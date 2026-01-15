Rapina in discoteca | 27enne incastrato per il tatuaggio

Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Sorrento con l’accusa di aver partecipato a una rapina in discoteca. L’indagine si è conclusa con l’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice. L’arresto si basa anche su elementi identificativi, come un tatuaggio riconosciuto durante le indagini. La vicenda evidenzia l’importanza delle indagini accurate per garantire la sicurezza pubblica.

I carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all'arresto di un 27enne di Castellammare di Stabia.

Castellammare, rapina in una discoteca di Sorrento: tradito dal tatuaggio arrestato 27enne - Castellammare – Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno arrestato un 27enne residente a Castellammare di Stabia, ritenuto ... cronachedellacampania.it

Rapinò catenina d'oro in discoteca, tradito da tatuaggio sul collo - Avrebbe partecipato insieme ad altre persone alla rapina di una catenina d'oro in una discoteca di Sorrento, durante la quale la vittima fu accerchiata e trattenuta con la forza. ansa.it

