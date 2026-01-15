Rana Verona insaziabile | travolta Padova nel derby e quinta vittoria di fila

Il 14 gennaio, la Rana Verona ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nel campionato di volley, battendo 3-0 la Sonepar Padova nel derby veneto al Pala Agsm Aim. La partita, segnata da una prestazione solida dei gialloblù, ha rafforzato la posizione della squadra in classifica. Un successo importante in un momento chiave della stagione, che testimonia la continuità di rendimento e l’impegno del team.

