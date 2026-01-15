Rana Verona insaziabile | travolta Padova nel derby e quinta vittoria di fila
Il 14 gennaio, la Rana Verona ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nel campionato di volley, battendo 3-0 la Sonepar Padova nel derby veneto al Pala Agsm Aim. La partita, segnata da una prestazione solida dei gialloblù, ha rafforzato la posizione della squadra in classifica. Un successo importante in un momento chiave della stagione, che testimonia la continuità di rendimento e l’impegno del team.
Il mercoledì di campionato ha sorriso ieri, 14 gennaio, alla Rana Verona. Nel turno infrasettimanale, i gialloblù si sono aggiudicati il derby veneto contro la Sonepar Padova, imponendosi per 3-0 davanti ai 3mila spettatori del Pala Agsm Aim. Per la formazione scaligera è la quinta vittoria. 🔗 Leggi su Veronasera.it
