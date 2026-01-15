RAI3: “LA BIBLIOTECA DEI SENTIMENTI” Conduce Maria Latella Faccia a faccia con Romina Power a “La Biblioteca dei Sentimenti” Viaggio a Collodi e un dialogo con Cristina Comencini Venerdì 16 gennaio alle 15.20 Una conversazione intima e profonda con una delle grandi protagoniste del nostro spettacolo: Romina Power. A “La Biblioteca dei Sentimenti” in onda domani, venerdì 16 gennaio, alle 15.20 su Rai 3, Maria Latella incontrerà la popolare cantante e attrice, autrice di “Pensieri Profondamente Semplici” un vocabolario sentimentale della sua vita privata e professionale. E poi spazio a “Dislessico famigliare”, il libro scritto dalla coppia di attori Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi, Maria Latella indagherà sull’impatto della dislessia nella vita delle famiglie, come nel caso degli autori del libro, che racconteranno episodi spesso divertenti e talvolta faticosi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - RAI3: “La Biblioteca dei sentimenti” venerdì 16 gennaio alle 15:20

Leggi anche: RAI3, “La Biblioteca dei Sentimenti” venerdì 12 dicembre alle 15:15

Leggi anche: Rai3, “La Biblioteca dei Sentimenti”: Iva Zanicchi ospite di Maria Latella

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Biblioteca dei Sentimenti L’incontro tra Andrea Scanzi e la moglie di Fabrizio De André Dori Ghezzi Ti sei perso la puntata Guardala in streaming su @RaiPlay Link: raiplay.it/video/2026/01/… #BibliotecaDeiSentimenti #Rai3 #RaiPlay #lettura #F x.com

La Biblioteca dei Sentimenti Alice De André, nipote di Fabrizio, e l’amore per il teatro. Ti sei perso la puntata Guardala in streaming su RaiPlay! #BibliotecaDeiSentimenti #Rai3 #RaiPlay #lettura #Faber #FabrizioDeAndre facebook