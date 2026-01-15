RAI3 | La Biblioteca dei sentimenti venerdì 16 gennaio alle 15 | 20

RAI3: “LA BIBLIOTECA DEI SENTIMENTI”    Conduce Maria Latella   Faccia a faccia con Romina Power a “La Biblioteca dei Sentimenti” Viaggio a Collodi e un dialogo con Cristina Comencini Venerdì 16 gennaio alle 15.20   Una conversazione intima e profonda con una delle grandi protagoniste del nostro spettacolo:  Romina   Power.  A  “La Biblioteca dei Sentimenti”  in onda domani, venerdì 16 gennaio, alle 15.20 su Rai 3,  Maria Latella  incontrerà la popolare cantante e attrice, autrice di “Pensieri Profondamente Semplici” un vocabolario sentimentale della sua vita privata e professionale. E poi spazio a  “Dislessico famigliare”,  il libro scritto dalla coppia di attori  Giampaolo Morelli  e  Gloria   Bellicchi, Maria Latella indagherà sull’impatto della dislessia nella vita delle famiglie, come nel caso degli autori del libro, che racconteranno episodi spesso divertenti e talvolta faticosi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

