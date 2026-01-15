Rai cessa l’accordo con il Foro incertezza sul futuro del Teatro delle Vittorie

Rai interrompe l’accordo con il Foro Italico, generando incertezza sul futuro del Teatro delle Vittorie. La trasmissione Ballando con le stelle si trasferisce a Saxa Rubra, mentre Affari Tuoi potrebbe abbandonare la storica sede. La decisione segna un cambiamento importante per gli spazi televisivi e il panorama culturale romano. Restano da chiarire le ripercussioni di questa scelta e le eventuali nuove destinazioni per le produzioni coinvolte.

Traslochi per la Rai: Ballando con le stelle si sposta a Saxa Rubra e lascia il Foro Italico; Affari Tuoi potrebbe lasciare il Teatro delle Vittorie. Nel frattempo online spunta una petizione per non far vendere lo storico teatro e per intitolarlo a Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

