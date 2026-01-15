Rago Group nella Piana del Sele | la tecnologia nell’ottimizzazione di coltivazione e prodotto

Rago Group, nella Piana del Sele, si distingue per l’uso di tecnologie avanzate nell’ambito agricolo. L’azienda si impegna a ottimizzare i processi di coltivazione e produzione, garantendo qualità e sostenibilità. Attraverso innovazioni e metodologie moderne, Rago Group mira a migliorare l’efficienza e il rispetto dell’ambiente, contribuendo allo sviluppo di un’agricoltura più efficiente e responsabile nella regione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.