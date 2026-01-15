Ragazzo di Torino annegato nel corso di una manifestazione sportiva nel fiume nel Vercellese condannati un organizzatore e la guida

Durante una manifestazione di hydrospeed nel fiume Sesia, nel Vercellese, Samuele Frola, 24 anni di Torino, è deceduto annegato. L’incidente ha portato alla condanna di un organizzatore e della guida coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle attività sportive in ambienti naturali, sottolineando l’importanza di rispettare le normative e le precauzioni per prevenire simili tragedie.

Samuele Frola era un ragazzo di Torino e aveva 24 anni quando è morto annegato nel fiume Sesia nel corso di una manifestazione di hydrospeed, una disciplina importata dalla Francia che consiste nello scendere le rapide attaccati a una sorta di bob. Era il 28 agosto 2022 e l'incidente era avvenuto. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

