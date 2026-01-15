Ragazzo di Torino annegato nel corso di una manifestazione sportiva nel fiume nel Vercellese condannati un organizzatore e la guida

Durante una manifestazione di hydrospeed nel fiume Sesia, nel Vercellese, Samuele Frola, 24 anni di Torino, è deceduto annegato. L’incidente ha portato alla condanna di un organizzatore e della guida coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle attività sportive in ambienti naturali, sottolineando l’importanza di rispettare le normative e le precauzioni per prevenire simili tragedie.

Samuele Frola era un ragazzo di Torino e aveva 24 anni quando è morto annegato nel fiume Sesia nel corso di una manifestazione di hydrospeed, una disciplina importata dalla Francia che consiste nello scendere le rapide attaccati a una sorta di bob. Era il 28 agosto 2022 e l'incidente era avvenuto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Scomparsa una persona nel fiume Adda: ricerche in corso nelle Gole di Medolago Leggi anche: Torino, quindicenne invalido ostaggio di una baby gang: seviziato e gettato nel fiume Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dramma a Verona, 16enne scappa da scuola e muore annegato in piscina: indagini in corso - Tragedia a Verona, dove un ragazzo 16enne è annegato in una piscina all'interno di una proprietà privata, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi, nel quartiere di Borgo Milano. fanpage.it La Sezione di Torino si unisce al dolore per la tragica scomparsa di Francesco Foglino, ragazzo della Sezione di Alba–Bra, venuto a mancare all’età di soli 17 anni. Il Presidente Walter Virgilio, il Consiglio Direttivo Sezionale e tutti gli associati esprimono le pi facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.