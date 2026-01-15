Ragazzina 13enne aggredita da coetanee a Foggia video diffusi sui social Il legale | Cancellateli

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 13 anni è stata vittima di due aggressioni da parte di coetanee in un cinema di Foggia. I momenti sono stati ripresi e condivisi sui social network, generando preoccupazione e richieste di intervento. Il legale della vittima ha invitato alla rimozione dei video, sottolineando l’importanza di tutelare la privacy e il rispetto di tutte le persone coinvolte.

Una 13enne a Foggia è stata aggredita due volte da coetanee in un cinema, filmata e diffusa sui social. La famiglia ha denunciato l’episodio e il legale chiede la rimozione dei video per tutelarne la dignità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ragazzina picchiata da coetanee, l'aggressione ripresa e condivisa sui social. Il legale: "Stop alla circolazione delle immagini"

Leggi anche: Mantova, l'orrore su una 13enne: cinque uomini la adescano sui social per foto e video intimi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

13enne aggredita da due coetanee che postano il video sui social.

ragazzina 13enne aggredita coetaneeTredicenne aggredita due volte in un giorno: i video virali, ragazzina sotto choc - Per due volte nello stesso giorno una studentessa di 13 anni è stata aggredita da due coetanee: l'aggressione è stata ripresa con i cellulari da altre ragazzine ed è ... msn.com

ragazzina 13enne aggredita coetaneeFoggia, 13enne picchiata da coetanee. Il video dell'aggressione postato sui social - La ragazzina è stata vittima di due distinte aggressioni per futili motivi, prima all’interno e poi nei pressi di una sala cinematografica ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.