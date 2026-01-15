Ragazzina 13enne aggredita da coetanee a Foggia video diffusi sui social Il legale | Cancellateli

Una ragazza di 13 anni è stata vittima di due aggressioni da parte di coetanee in un cinema di Foggia. I momenti sono stati ripresi e condivisi sui social network, generando preoccupazione e richieste di intervento. Il legale della vittima ha invitato alla rimozione dei video, sottolineando l’importanza di tutelare la privacy e il rispetto di tutte le persone coinvolte.

Foggia, 13enne picchiata da coetanee. Il video dell'aggressione postato sui social - La ragazzina è stata vittima di due distinte aggressioni per futili motivi, prima all’interno e poi nei pressi di una sala cinematografica ... msn.com

