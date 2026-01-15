Qui Filottrano | Ma poi dove li mettiamo?

A Filottrano, la tutela della sicurezza pubblica è una priorità. Con un’ordinanza ufficiale, la Polizia locale aumenterà i controlli sul territorio per garantire la protezione delle persone e dell’ambiente. Un intervento deciso e mirato, volto a preservare l’ordine pubblico e rispondere alle esigenze della comunità. La collaborazione di tutti è fondamentale per mantenere un ambiente sicuro e tranquillo.

"Quanto mi piace il lupo ma ora basta. Ho emesso un'ordinanza chiara. Da oggi la Polizia locale intensificherà i controlli sul territorio perché noi abbiamo un dovere: proteggere le persone e il territorio. Non fare finta di niente per paura di perdere consenso. Su questo tema non si scherza e non si volta la faccia dall'altra parte. Chi vuole fare propaganda lo faccia pure: io faccio sicurezza" ha annunciato ieri il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi. Ma non lo convince la possibilità, emersa dal vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Rossi, di attuare il protocollo Ispra che prevede la cattura di esemplari in caso di casistiche problematiche.

Filottrano, la giunta scende in strada contro la neve: il sindaco con la pala, gli assessori con sale e soffiatore - Il sindaco Luca Paolorossi con la pala in mano, l'assessore all'Ambiente Teo Benigni poco più avanti con il soffiatore a spalla, quella al bilancio ... msn.com

Ricostruzione post sisma, riaperta una parte del Monastero delle Clarisse a Filottrano - Nell'ambito della ricostruzione post sisma, restituito a Filottrano, in provincia di Ancona, un luogo di profondo valore storico, spirituale e identitario. msn.com

Il Riviera Tennis Club di Sirolo debutta superando per 3 a 0 Filottrano: sugli scudi Zapata Mirales. facebook

