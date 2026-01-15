Qui Atalanta Raspadori in campo E il Napoli vuole Lookman

L’Atalanta ha annunciato l’ingresso in squadra di Giacomo Raspadori, attaccante classe 1998 acquistato dall’Atletico Madrid per 25 milioni di euro. Dopo aver completato le visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano, l’attaccante emiliano si prepara a debuttare con la maglia nerazzurra. Nel frattempo, il Napoli mostra interesse per Lookman, rinforzando così il proprio reparto offensivo.

L'Atalanta ha il suo quarto moschettiere offensivo: Giacomo Raspadori. Il non ancora 26enne attaccante emiliano, acquistato a titolo definitivo dell'Atletico Madrid per 25 milioni, ieri ha svolto le visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano. Per lui contratto quinquennale, da 4 milioni di ingaggio stagionale. Quattro attaccanti per un tridente nerazzurro delle meraviglie con De Ketelaere, Scamacca e Lookman. Quattro moschettieri come nel biennio d'oro tra il 2019 e 2020 con Papu Gomez, Ilicic e i due colombiani Zapata e Muriel. Con Raspadori che dovrebbe avere proprio un ruolo alla Muriel (42 gol in quei suoi primi due anni atalantini), da guastatore, entrando quasi sempre a partita in corso.

