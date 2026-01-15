Qui Ancona | Così si sposta solo il problema

L'intervento della Prefettura su ordinanze riguardanti i lupi evidenzia l'importanza di un coordinamento efficace tra enti. La collaborazione con la Regione mira a uniformare le procedure e le azioni, garantendo risposte condivise e coordinate. Questo approccio è fondamentale per affrontare in modo equilibrato e responsabile le questioni di gestione e tutela della fauna selvatica, evitando soluzioni frammentarie e promuovendo un indirizzo comune.

Ordinanze sui lupi? La regia è della Prefettura e riteniamo fondamentale il lavoro di coordinamento che si sta facendo, in modo da uniformare atti ed azioni, anche grazie all'interlocuzione con la Regione, ed arrivare ad un indirizzo unitario. Ci sono soggetti preposti e competenze specifiche. Quindi serve un approccio prudente e corretto. Oltre a non creare allarmismo, per quanto comprendo che un fenomeno nuovo colpisca. E nell'attesa di ulteriori iniziative, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti sottolinea: "Possiamo autonomamente aumentare il dosaggio informativo rispetto ai lupi, cosa fare, come comportarsi, comunicare e sensibilizzare".

