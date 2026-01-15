Questo non mi piace! L’hai tirata in mezzo come se la attaccassimo | Caterina Balivo battibecca con il paroliere Popi Minellono per Romina Power

Durante l’ultima puntata di “La Volta Buona” del 14 gennaio, si è verificato un momento di tensione tra Caterina Balivo e il paroliere Popi Minellono. La discussione ha coinvolto Romina Power, creando un clima di confronto tra i protagonisti dello spettacolo. Questo episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando come le dinamiche tra ospiti e conduttori possano influenzare l’atmosfera di una trasmissione televisiva.

La puntata de " La Volta Buona " di ieri, 14 gennaio, è stata segnata dal clima teso tra la presentatrice Caterina Balivo e il paroliere Popi Minellono. L'autore di canzoni è stato invitato a partecipare alla puntata – collegandosi da casa sua – per commentare le dichiarazioni di Romina Power sul brano "Felicità", cantato con Al Bano. Nel podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan, l'artista ha dichiarato di non essere una fan del singolo. Power ha detto: " Non la volevo neanche incidere, la trovavo banale. Oggi non l'ascolto certo a casa". Minellono ha bacchettato Romina per le affermazioni, dicendo che le sue dichiarazioni sono state fuori luogo.

"Qui no! [...] l’hai tirata in mezzo come se l’attaccassi, questo non mi piace però eh!" Caterina Balivo perde la pazienza e addirittura si alza in piedi per zittire Popi Minellono autore della storica canzone "Felicità" di Al Bano e Romina, in collegamento a La Volta. facebook