Quei sistemi genetici per produrre farmaci direttamente all’interno dell’organismo

Negli ultimi anni, si è sviluppato l’interesse verso sistemi genetici capaci di produrre farmaci direttamente all’interno dell’organismo. Queste tecnologie coinvolgono cellule “programmate”, a cui vengono assegnate istruzioni specifiche per svolgere funzioni terapeutiche. Un approccio innovativo che promette di migliorare l’efficacia e la personalizzazione delle cure, aprendo nuove prospettive nel campo della medicina genetica e delle terapie mirate.

Negli ultimi anni si parla spesso di cellule "programmate", cioè di cellule a cui vengono date istruzioni precise su come comportarsi. Questa idea nasce dal fatto che il comportamento di una cellula dipende dalle informazioni contenute nel suo Dna e dal modo in cui queste informazioni vengono utilizzate. La sfida oggi è costruire insiemi di istruzioni genetiche capaci di guidare l'attività della cellula in modo coordinato, prevedibile e controllabile. Il concetto centrale che permette di affrontare questa sfida è quello di circuito genetico. Un circuito genetico è un insieme organizzato di sequenze di Dna che controllano l'attività di uno o più geni secondo una logica definita.

