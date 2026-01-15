Quegli edifici abbandonati e pericolosi Appello al Comune sulla situazione di Carignano
Il Comune di Carignano è invitato a intervenire sulla problematica degli edifici abbandonati e pericolosi presenti nel territorio. Questi locali, accessibili senza controllo, rappresentano un rischio per la sicurezza, soprattutto per i minori che vi entrano frequentemente. È importante adottare misure concrete per tutelare la pubblica incolumità e prevenire eventuali incidenti, garantendo un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.
"Edifici abbandonati e pericolosi a cui accedono persone, spesso minorenni, in modo libero e incontrollato". E’ quanto segnala nell’area delle Terme Beatrice Morbidoni, presidente del comitato "Riapriteci le Terme di Carignano". Morbidoni parla di accesso "in strutture dismesse quali l’ex ristorante ‘Quattro Fonti’, l’ex ‘Hotel Regina’ e la palazzina storica delle Terme, in stato di forte degrado. Quest’ultima, come noto, versa in condizioni tali da esserci un potenziale rischio di crollo, con evidenti pericoli per l’incolumità pubblica". E ancora da parte del comitato: "Il nostro obiettivo è richiamare l’attenzione sulle responsabilità delle proprietà private, che hanno l’obbligo di garantire la messa in sicurezza dei propri immobili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
