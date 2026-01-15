Quattro giorni di cene incontri e vini non convenzionali | il programma di Uniamo 2026

Dal 15 al 18 gennaio a Palermo, Uniamo 2026 propone quattro giorni di cene, incontri e degustazioni di vini non convenzionali. La terza edizione dell’evento offre un programma ricco di approfondimenti e scoperte, con l’obiettivo di valorizzare nuove interpretazioni e approcci nel mondo vinicolo. Un’occasione per appassionati e professionisti di condividere esperienze e riflessioni in un contesto informale e stimolante.

Uniamo – vini e cene non convenzionali svela il calendario completo della sua terza edizione, in programma a Palermo dal 15 al 18 gennaio. Un percorso diffuso che attraversa ristoranti, forni, pizzerie e trattorie, mettendo in dialogo chef, vignaioli, pensatori e artigiani del gusto, in un.

