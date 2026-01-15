Quattro giorni di cene incontri e vini non convenzionali | il programma di Uniamo 2026

Da palermotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 18 gennaio a Palermo, Uniamo 2026 propone quattro giorni di cene, incontri e degustazioni di vini non convenzionali. La terza edizione dell’evento offre un programma ricco di approfondimenti e scoperte, con l’obiettivo di valorizzare nuove interpretazioni e approcci nel mondo vinicolo. Un’occasione per appassionati e professionisti di condividere esperienze e riflessioni in un contesto informale e stimolante.

Uniamo – vini e cene non convenzionali svela il calendario completo della sua terza edizione, in programma a Palermo dal 15 al 18 gennaio. Un percorso diffuso che attraversa ristoranti, forni, pizzerie e trattorie, mettendo in dialogo chef, vignaioli, pensatori e artigiani del gusto, in un. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: A Palermo Uniamo 2026: quattro giorni di tavole, vino e dialoghi

Leggi anche: 25 novembre. Quattro giorni d'incontri contro la violenza di genere

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Uniamo 2026: dal 15 al 18 gennaio, quattro giorni di cene, incontri e contaminazioni nella taverna contemporanea; Uniamo 2026: quattro giorni a Palermo tra cene, vino e taverna contemporanea; Uniamo 2026: a Palermo va in scena la taverna contemporanea; Giorno: 7 Gennaio 2026.

Palermo. Uniamo 2026: quattro giorni di cene, incontri e contaminazioni nella taverna contemporanea - Uniamo – vini e cene non convenzionali svela il calendario completo della sua terza edizione, in programma a Palermo dal 15 al 18 gennaio. lavocedellisola.it

quattro giorni cene incontriUniamo 2026: quattro giorni a Palermo tra cene, vino e taverna contemporanea - Dal 15 al 18 gennaio 2026 Palermo ospita Uniamo: quattro giorni di cene, vino e incontri tra cucina, cultura e convivialità urbana. gazzettadelgusto.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.