Quasi la metà dei campi è già green | ufficiale il riconoscimento del Distretto Aldobrandesco

La Toscana conferma il suo impegno per la sostenibilità con l’ufficializzazione di un nuovo Distretto Aldobrandesco, portando a dodici i distretti biologici riconosciuti nella regione. Quasi la metà dei terreni agricoli è già certificata come “green”, segnando un passo importante verso pratiche più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Questa crescita testimonia la volontà della regione di promuovere un modello di sviluppo agricolo più attento alla natura.

GROSSETO – La mappa della Toscana “green” si allarga ancora. La regione rafforza la sua vocazione sostenibile e tocca quota dodici distretti biologici riconosciuti. L’ultimo tassello, ufficializzato nei giorni scorsi, è il Distretto Aldobrandesco. Si tratta di un’area strategica nel cuore della provincia di Grosseto. Cinque i comuni che hanno deciso di fare rete: Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna. Un patto di territorio che unisce amministrazioni, agricoltori e comunità locali. Soddisfatto il presidente della Regione, Eugenio Giani. Per il governatore, la Toscana si conferma “pioniera nella promozione di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

