Quasi 59mila lecchesi usano l' app di Poste italiane

Dal lancio a luglio 2025, la nuova super app di Poste Italiane sta riscuotendo un crescente interesse tra i cittadini di Lecco. Attualmente, quasi 59mila utenti della provincia hanno scaricato e utilizzano l’app, confermando la sua diffusione e utilità nel territorio. Questo dato evidenzia l’adozione di strumenti digitali per semplificare servizi e operazioni quotidiane, contribuendo a un maggiore accesso ai servizi postali e finanziari.

Continua il successo per la nuova super app di Poste Italiane in provincia di Lecco: dal lancio avvenuto a luglio 2025 sono quasi 59mila i cittadini ad averla scaricata e utilizzata a oggi. I comuni della provincia in testa alla speciale classifica sono Lecco, Merate, Valmadrera e Calolziocorte.

