Quando lo Stato deve rispondere

Il dibattito sulla sicurezza spesso viene frainteso come un tema neutro, ma in realtà è influenzato da scelte politiche e ideologiche. La posizione delle forze politiche può variare e condizionare le strategie adottate dallo Stato. È importante analizzare con attenzione le motivazioni e le implicazioni di ogni intervento, distinguendo tra esigenze reali di tutela e discorsi che, a volte, nascondono finalità politiche o propagandistiche.

Non è vero che il tema della sicurezza non ha un colore politico e che il problema non è né di destra né di sinistra: in questo campo il fattore ideologico è invece una discriminante e l'opposizione, che oggi si presenta improvvisamente securitaria, tutta legge e ordine, va ben oltre la finzione, promuove una menzogna politica. Quelli che Libero anticipa sono i provvedimenti di un governo di centrodestra che risponde a un cambiamento della società italiana e a un quadro internazionale dove la richiesta di protezione dei cittadini si è innalzata, a causa di fenomeni disgregatori, di cui il primo è l'immigrazione incontrollata.

