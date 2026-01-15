Quando la fiaba incontra la realtà | al Cecchi Point va in scena Specchio Riflesso

Il 17 gennaio al Cecchi Point di Torino va in scena

Cosa succederebbe se i personaggi più amati delle fiabe uscissero dalle loro pagine polverose per riflettersi nella frenesia della vita contemporanea? A questa domanda risponde la Compagnia del Caffè con il suo nuovo spettacolo, "Specchio Riflesso", che approderà a Torino il prossimo 17 gennaio. L’appuntamento è sul palco del Cecchi Point - Casa del Quartiere, all'interno della rassegna Correlazioni Spurie - 7 peccati teatrali. Lo spettacolo non è una semplice rivisitazione, ma una "fiaba di fiabe" che parla il linguaggio leggero e diretto della nostra quotidianità. Tutto ha inizio con un litigio clamoroso tra la Regina Grimilde e il suo Specchio Magico, un pretesto che dà il via a una ricerca ossessiva e rocambolesca. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

