Quando il magma continua a surriscaldarsi e il fuochista nemmeno prova a raffreddarlo
Quando il magma si surriscalda senza che il fuochista tenti di raffreddarlo, si apre una riflessione sulla gestione delle passioni e delle energie. In passato si affermava che “un bel gioco dura poco”, ma questa frase non indebolisce l’attitudine ludica di bambini e adulti, che trovano sempre motivi per continuare a giocare e condividere momenti di svago, anche in situazioni di difficoltà o di attenzione crescente.
Un tempo affermare che "un bel gioco dura poco" non azzerava l'attitudine ludica dei bambini e degli adulti impegnati a praticarne uno. Tale espressione serviva, insieme a altre del genere, come monito a non esagerare, anche in altre attività. Cosa che l'inquilino (pro tempore, fortunatamente!) della Casa Bianca si ostina a non accettare, recentemente preso in ostaggio da un altro demone della megalomania che lo caratterizza da sempre. È quello dello spirito neocolonialista o colonialista di ritorno che oramai lo tormenta. Lo fa in maniera tanto forte da indurlo a prendere l'iniziativa di tentare di sottrarre la Groenlandia alla Danimarca.
