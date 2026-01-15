Quando gioca Sinner agli Australian Open 2026? Definiti i giorni dal 1° turno alla finale

Gli Australian Open 2026 si terranno dal 18 gennaio al 1° febbraio. La partecipazione di Jannik Sinner prevede diverse fasi, dal primo turno fino alla finale. Le date precise delle sue partite saranno confermate durante il torneo, con eventuali spostamenti in base agli incontri e ai risultati. Restate aggiornati per conoscere il calendario completo e gli appuntamenti del giocatore italiano.

Si sta delineando passo dopo passo il possibile percorso di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il fuoriclasse azzurro si presenta sui campi in cemento di Melbourne con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo nell’Happy Slam e mettersi di conseguenza nelle condizioni di riprendersi il prima possibile la leadership del ranking mondiale. Il 24enne pusterese, accreditato della seconda testa di serie, ha vinto le ultime due edizioni del torneo ed è uno dei favoriti principali per la vittoria finale anche nel 2026. Sinner comincerà il suo cammino a Melbourne lunedì 19 o martedì 20 gennaio contro il francese Hugo Gaston, per poi tornare in campo giovedì 22 sfidando il vincente del match tra il lucky loser croato Dino Prizmic e la wild card australiana James Duckworth. 🔗 Leggi su Oasport.it

