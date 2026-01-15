Quando esce la terza stagione di Euphoria su Sky e NOW Tv | la data svelata nel trailer

La terza stagione di Euphoria arriverà su Sky e NOW TV, con la data di uscita confermata nel nuovo trailer. Sky Italia ha annunciato quando i fan potranno seguire nuovamente le vicende di Rue Bennett, offrendo così un'anteprima delle prossime puntate. La data di debutto è stata ufficialmente comunicata, permettendo agli spettatori di pianificare il ritorno in compagnia della serie.

Il ritorno di Rue Bennett ha finalmente una data: Sky Italia ha rilasciato il primo trailer della terza stagione di Euphoria, svelando quando inizieranno i nuovi episodi. La serie, che vedrà un importante salto temporale, sarà disponibile nella primavera del 2026.

