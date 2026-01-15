Il Carnevale nel 2026 si svolgerà tra il 9 e il 13 febbraio, con il Martedì grasso che cadrà il 17 febbraio. La sua durata varia a seconda delle tradizioni locali, ma generalmente si estende dalla domenica precedente fino al martedì successivo, offrendo un periodo di festeggiamenti e eventi culturali in molte città italiane.

Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. Come ogni anno, la data del Carnevale varia in base al calendario liturgico, essendo legata alla Pasqua. Le date principali del Carnevale 2026. Nel 2026 la Pasqua cade il 5 aprile, e di conseguenza il periodo di Carnevale si colloca tra febbraio e inizio marzo. Le due date più importanti da segnare sono: Giovedì Grasso: 12 febbraio 2026. Martedì Grasso: 17 febbraio 2026. Il Martedì Grasso rappresenta il culmine del Carnevale ed è l’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima, che comincia con il Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio 2026). 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce

Leggi anche: Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Carnevale 2026: quando inizia e quando finisce? Tutte le date - Tutte le informazioni utili per mascherarsi e partecipare ad eventi a tema a febbraio 2026 ... romatoday.it

Carnevale 2026: quando inizia e quando finisce il rito ambrosiano - Il Martedì Grasso rappresenta il culmine del Carnevale ed è l’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della ... milanotoday.it