Qualità dell’aria pessima a Como scattano le misure antismog | cosa cambia

A Como, la qualità dell’aria si è deteriorata, con valori di PM10 oltre i limiti consentiti nelle ultime due giornate secondo ARPA Lombardia. Per fronteggiare questa situazione, sono state adottate misure antismog volte a ridurre l’inquinamento e proteggere la salute dei cittadini. È importante seguire le indicazioni ufficiali e prestare attenzione alle condizioni ambientali per limitare i rischi associati all’aria pesante.

La qualità dell’aria torna a preoccupare anche nel Comasco. I dati registrati da ARPA Lombardia nella giornata di mercoledì 14 gennaio hanno certificato il superamento, per due giorni consecutivi, del valore limite della media giornaliera di PM10 nelle province di Como, Monza, Bergamo, Brescia e Mantova. Alla luce delle condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni, ritenute favorevoli all’accumulo degli inquinanti, Regione Lombardia ha disposto l’attivazione delle misure temporanee antismog di primo livello a partire da domani, venerdì 16 gennaio, in tutti i Comuni delle province interessate. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Qualità dell’aria, tornano le ordinarie misure antismog Leggi anche: Qualità dell’aria, tornano le ordinarie misure antismog a Ravenna Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Qualità dell’aria: giovedì 15 e venerdì 16 gennaio in vigore le misure emergenziali antismog facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.