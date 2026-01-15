Qualifica e stipendi non riconosciuti la vertenza milionaria di Leandro Porcacchia e la decisione della Cassazione

La vicenda giudiziaria di Leandro Porcacchia, ex direttore generale dell’Ascom di Terni e Confcommercio, si conclude con la decisione della Cassazione. La controversia riguarda qualifiche e stipendi non riconosciuti, in un procedimento iniziato nel 2011 e caratterizzato da numerosi sviluppi giudiziari. La sentenza definitiva chiude un lungo percorso legale, evidenziando le implicazioni di un caso che ha coinvolto anche questioni di presunte tangenti e responsabilità professionali.

Si chiude definitivamente davanti alla corte di cassazione la lunga e complessa vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Leandro Porcacchia, storico direttore generale dell'Ascom di Terni – e poi della Confcommercio, finito nei guai per un'inchiesta del 2011 su presunte tangenti - impegnato.

