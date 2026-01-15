Buongiorno, è normale avere dubbi sulle attività sportive durante la gravidanza. Nel primo trimestre, alcune attività potrebbero rappresentare rischi per la salute della madre e del bambino. È importante consultare il proprio medico per individuare gli esercizi più sicuri e adattare la propria routine. In generale, attività a basso impatto e senza rischio di cadute o traumi sono preferibili, garantendo sicurezza e benessere durante questa fase.

Buongiorno dottore, ho 28 anni e sono alla mia prima gravidanza. Sono sempre stata molto attiva, corro e faccio yoga, ma da quando ho scoperto di essere incinta ho molta paura di sbagliare qualcosa. Ho avuto un episodio di perdite marroncine alla 9ª settimana e da allora ho smesso completamente qualunque attività sportiva. Ora mi sento rigida, affaticata e anche più ansiosa. Vorrei capire in modo chiaro: quali attività sportive sono davvero controindicate nel primo trimestre? Le perdite possono essere legate a un eccesso di movimento o è solo un caso? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

