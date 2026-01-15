Quale futuro per la Groenlandia? Lo scelga il suo popolo

Il futuro della Groenlandia dipende principalmente dalle decisioni e dalla volontà del suo stesso popolo. In un panorama internazionale sempre più attento alle risorse e alle dinamiche geopolitiche, è importante considerare le prospettive e le scelte di chi vive in questa regione. La partecipazione della popolazione locale diventa quindi centrale nel definire il percorso di sviluppo e autonomia dell’isola.

Nuuk, 15 gennaio 2026 – C’è un dettaglio che sfugge sempre, e non per distrazione: quando le grandi potenze parlano di territori “strategici”, il popolo che ci vive sparisce. Diventa cornice. Al massimo, un pretesto morale da agitare a seconda della convenienza. La Groenlandia oggi è questo: una parola che vale basi, rotte artiche, minerali, deterrenza. Un nome pronunciato a Washington, Copenhagen, Bruxelles, come se fosse un oggetto sul tavolo, non una società con una memoria, un’identità, un diritto, un’autonomia. E, soprattutto, un’immensa voglia di scegliere del proprio futuro, abbracciare il proprio destino, prendersi le responsabilità delle proprie scelte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Ue: "La Groenlandia è del suo popolo" Leggi anche: Groenlandia, i leader europei: “Sull’isola decidono il suo popolo e la Danimarca” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Groenlandia, arrivano soldati europei. Nielsen: "Dialogo e diplomazia strada giusta" - Nuuk e Bruxelles, è soltanto la Nato che deve occuparsi della sicurezza dell'isola: la Groenlandia, seppur con un'autonomia molto ampia, è parte del Regno di Danimarca, membro ... tg24.sky.it

