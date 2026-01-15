Putin | Relazioni con l' Italia carenti
Le relazioni tra Russia e Italia, sebbene abbiano radici storiche profonde, sono attualmente caratterizzate da una certa distanza. Secondo le dichiarazioni di Putin, i legami tra i due paesi lasciano molto a desiderare, riflettendo le sfide e le tensioni recenti nelle relazioni europee. Questa situazione evidenzia la complessità di un rapporto che, pur avendo un passato comune, necessita di un nuovo dialogo per essere rafforzato.
17.35 "Le relazioni della Russia con i Paesi Europei,compresa l'Italia,hanno "radici storiche", ma attualmente "lasciano molto a desiderare". A dirlo il presidente russo Vladimir Putin, durante la cerimonia al Cremlino per la presentazione delle credenziali di 34 ambasciatori europei, tra i quali Stefano Beltrame per l'Italia. "La Russia", ha concluso Putin "è stata e rimane impegnata" a migliorare le relazioni con questi Paesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
