Putin | Relazioni con l' Italia carenti

Le relazioni tra Russia e Italia, sebbene abbiano radici storiche profonde, sono attualmente caratterizzate da una certa distanza. Secondo le dichiarazioni di Putin, i legami tra i due paesi lasciano molto a desiderare, riflettendo le sfide e le tensioni recenti nelle relazioni europee. Questa situazione evidenzia la complessità di un rapporto che, pur avendo un passato comune, necessita di un nuovo dialogo per essere rafforzato.

Putin: «I rapporti con l'Italia e gli altri Paesi europei lasciano a desiderare» - "Le nostre relazioni con ciascuno dei paesi europei qui rappresentati: Francia, Repubblica Ceca, Portogallo, Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera e Italia, ... msn.com

Ucraina, Putin: 'Con gli europei relazioni storiche, ora lasciano a desiderare anche con l'Italia' - Il presidente russo concorda con Trump: 'È Zelensky a rallentare la pace'. ansa.it

Il mondo è in mano ai banditi, le relazioni internazionali si tessono coi cannoni e la politica è guerra: il pacifismo è scomparso… Leggi l'editoriale - https://www.unita.it/2026/01/15/da-trump-a-khamenei-fino-a-putin-e-netanyahu-il-mondo-e-in-mano-a-gangster- facebook

Il mondo è in mano ai banditi, le relazioni internazionali si tessono coi cannoni e la politica è guerra: il pacifismo è scomparso… (di @SansonettiUnita) x.com

