Può colpire obiettivi marittimi | così la Cina ha potenziato il caccia J-20

La Cina ha potenziato le capacità del suo caccia stealth di quinta generazione J-20, ampliando il raggio d’azione e la capacità di colpire obiettivi marittimi. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle capacità aeronautiche militari del paese, evidenziando un’accresciuta attenzione strategica verso la sicurezza e la difesa marittima.

La Cina compie un nuovo passo nel rafforzamento delle proprie capacità aeronautiche militari, ampliando il ruolo del suo caccia stealth di quinta generazione J-20. Nato come velivolo dedicato principalmente alla superiorità aerea, il J-20 sta evolvendo in una piattaforma sempre più polivalente, capace non solo di dominare i cieli ma anche di colpire bersagli terrestri e marittimi. Questa trasformazione riflette una strategia più ampia di Pechino: integrare forze aeree, navali e sistemi senza pilota per ottenere un vantaggio decisivo nei teatri regionali, in particolare nell'Indo-Pacifico. L'annuncio delle nuove capacità arriva in un momento simbolico, a quindici anni dal primo volo del J-20, e conferma l'ambizione della Cina di competere direttamente con le principali potenze militari occidentali.

