punti nascita la toscana chiede al governo di rivedere le soglie

In Toscana, come nel resto d’Italia, si registra una diminuzione delle nascite, con un calo nei punti nascita autorizzati. La regione chiede al Governo di rivedere le soglie e i parametri attuali, al fine di garantire servizi adeguati alle esigenze demografiche in mutamento. Questa richiesta nasce dalla necessità di adattare le strutture sanitarie alle nuove condizioni demografiche, garantendo un’assistenza efficace e sostenibile.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Nascono meno bambine e bambini – in Toscana come in Italia, ovunque nel Paese – e soglie e parametri che autorizzano l’apertura di punti nascita andrebbero dunque rivisti. Non possono più essere quelle di dieci anni fa, quando la natalità era ben diversa. L’appello al Governo nazionale, arriva dal presidente della Toscana Eugenio Giani e dall’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni. “La situazione mi preoccupa – dice Giani –. In diverse realtà ospedaliere della Toscana siamo già sotto i cinquecento parti l’anno”. Si tratta di sei punti nascita (Portoferrario, Barga, Borgo San Lorenzo, Montepulciano, Poggibonsi, Montevarchi) con un settimo – Cecina - che si sta avvicinando pericolosamente alla soglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

