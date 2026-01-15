PSG–Lille preview probabili formazioni e pronostico

Il match tra PSG e Lille, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20:00 al Parc des Princes, rappresenta una sfida importante per la 18ª giornata di Ligue 1. Le due squadre si affrontano in un momento di stagione caratterizzato da obiettivi diversi, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, analizzeremo le probabili formazioni e offriremo un pronostico basato sui dati attuali.

Venerdì 16 gennaio 2026 (ore 20:00 ) il Paris Saint-Germain ospita il Lille al Parc des Princes per la 18ª giornata di Ligue 1. Match di cartello: il PSG può tornare momentaneamente in testa con una vittoria, mentre il Lille vuole reagire dopo un avvio di 2026 complicato e restare agganciato alla zona alta. Come arrivano le due squadre. PSG I parigini arrivano a questa sfida con un piccolo campanello d’allarme: in settimana hanno incassato una sconfitta a sorpresa in Coppa di Francia, interrompendo anche una striscia positiva in zona gol. In campionato però il rendimento interno resta solido: il PSG ha vinto quattro partite consecutive di Ligue 1 al Parc des Princes e, in generale, negli ultimi mesi ha lasciato pochissimi punti in casa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

