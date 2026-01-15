Provoca un incidente in autostrada | Era drogato patente revocata

Nel 2021, un uomo coinvolto in un incidente autostradale è stato sottoposto a processo e condannato a sei mesi di arresto e alla revoca della patente. L’indagine ha evidenziato che l’uomo si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dell’incidente, che si è concluso senza feriti gravi. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza alla guida.

Patente revocata e 6 mesi di arresto per un uomo che nel 2021 è rimasto coinvolto in un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze. L’automobilista, alla guida di una Porsche, viaggiava in A1 verso Bologna quando verosimilmente per l’alta velocità si è scontrato con una vettura che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Ubriaco al volante, provoca un incidente: denuncia e ritiro della patente Leggi anche: Provoca un incidente guidando senza patente una moto priva di assicurazione e revisione: multato e denunciato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Provoca un incidente in autostrada: «Era drogato, patente revocata»; Incidente sull’A24 provoca code e traffico a senso unico alternato a Roma: viabilità nel caos; Guida contromano: quali sono le sanzioni previste?; Incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: veicolo ribaltato provoca chiusura e code. Provoca un incidente in autostrada: «Era drogato, patente revocata» - Il tamponamento era avvenuto nell’aprile del 2021 lungo l’A1 all’altezza di Alseno. ilpiacenza.it

Provoca un incidente a Senigallia: il suo tasso alcolemico era cinque volte superiore a quello consentito - Proseguono i controlli del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Ancona finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e al rispetto della circolazione stradale. corriereadriatico.it

Incidente mortale in A22, vittima era incinta al nono mese - Avrebbe partorito a breve la donna di 36 anni, Stefania Palmieri, morta ieri in un incidente stradale sull'autostrada A22 del Brennero. ansa.it

Provoca un #incidente a #Formigine e scappa: incastrato dalle telecamere x.com

+++ Il #ghiaccio provoca un #incidente su via Anticolana ad #Anagni: carambola tra quattro auto +++ #CasilinaNews facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.