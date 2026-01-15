Provoca un incidente e si dà alla fuga fermato dai carabinieri | era clandestino
Un uomo, clandestino, è stato fermato dai carabinieri dopo essere stato coinvolto in un incidente e aver tentato di fuggire. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di individuare e bloccare il soggetto, che si trovava già sotto osservazione. L'uomo è ora in stato di fermo. L’episodio evidenzia l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nel mantenimento della sicurezza pubblica.
Clandestino fermato dai carabinieri, il giorno prima aveva provocato un incidente e si era dato alla fuga. Da quanto ricostruito i militari di Cannara, insieme al personale delle polizie locali di Cannara e Assisi nel corso di un controllo hanno fermato un 35enne di origine albanese alla guida di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
