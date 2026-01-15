Provoca un incidente con feriti e si dà alla fuga pirata della strada catturato dai carabinieri

Un clandestino è stato arrestato dai carabinieri dopo aver causato un incidente con feriti e essersi dato alla fuga. L'uomo, identificato successivamente, è stato fermato grazie alle indagini e alle testimonianze raccolte. L'episodio evidenzia l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza sulle strade e nel contrastare comportamenti irresponsabili.

