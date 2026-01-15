Provincia scatta la ‘punizione’ per un dirigente | ridimensionato essendosi candidato alle Elezione Regionali

In provincia, un dirigente è stato temporaneamente ridimensionato dopo aver deciso di candidarsi alle Elezioni Regionali. Questa decisione ha suscitato riflessioni sul valore della fedeltà politica, considerata una risorsa importante nel panorama locale. La vicenda evidenzia come, nel mondo della politica, le scelte personali possano avere ripercussioni sulla carriera e sulla fiducia all’interno delle istituzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti In politica la fedeltà non è un concetto astratto. È una moneta. E quando la spendi male, il conto arriva puntuale. Alla Provincia di Benevento si consuma un caso che profuma più di regolamento interno che di semplice riorganizzazione amministrativa. Il dirigente Nicola Boccalone, paga a caro prezzo una scelta politica precisa: la candidatura alle Elezioni Regionali di novembre 2025 con il centrodestra. Una mossa legittima, certo. Ma politicamente indigesta per chi, a Palazzo, governa sotto l'ombrello della coalizione mastelliana. Il decreto presidenziale è chirurgico.

