Provincia scatta la ‘punizione’ per un dirigente | ridimensionato essendosi candidato alle Elezione Regionali

Da anteprima24.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia, un dirigente è stato temporaneamente ridimensionato dopo aver deciso di candidarsi alle Elezioni Regionali. Questa decisione ha suscitato riflessioni sul valore della fedeltà politica, considerata una risorsa importante nel panorama locale. La vicenda evidenzia come, nel mondo della politica, le scelte personali possano avere ripercussioni sulla carriera e sulla fiducia all’interno delle istituzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti In politica la fedeltà non è un concetto astratto. È una moneta. E quando la spendi male, il conto arriva puntuale. Alla Provincia di Benevento si consuma un caso che profuma più di regolamento interno che di semplice riorganizzazione amministrativa. Il dirigente Nicola Boccalone,  paga a caro prezzo una scelta politica precisa: la candidatura alle Elezioni Regionali di novembre 2025 con il centrodestra. Una mossa legittima, certo. Ma politicamente indigesta per chi, a Palazzo, governa sotto l’ombrello della coalizione mastelliana. Il decreto presidenziale è chirurgico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

provincia scatta la 8216punizione8217 per un dirigente ridimensionato essendosi candidato alle elezione regionali

© Anteprima24.it - Provincia, scatta la ‘punizione’ per un dirigente: ridimensionato “essendosi candidato alle Elezione Regionali”

Leggi anche: Riccio Fabio candidato alle Regionali in Campania con la lista “Dimensione Bandecchi”

Leggi anche: Regionali, Citynews Campania intervista Edmondo Cirielli: le priorità del candidato presidente in ogni provincia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.