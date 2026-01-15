Provincia FdI denuncia ‘metodi mastelliani’ | Spostamento di Boccalone è una ritorsione politica mascherata da riorganizzazione

Fratelli d’Italia denuncia metodi mastelliani nella provincia, accusando il trasferimento di Boccalone di essere una ritorsione politica mascherata da riorganizzazione. I consiglieri Agostinelli e Mauriello criticano la decisione del presidente Lombardi, evidenziando come tale mossa possa compromettere il buon funzionamento amministrativo. La questione, al centro del dibattito locale, mette in luce tensioni politiche e il rischio di interferenze nella gestione istituzionale.

Tempo di lettura: 3 minuti I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Carmine Agostinelli e Gaetano Mauriello, intervengono con durezza in merito al recente decreto presidenziale con cui il Presidente Nino Lombardi ha disposto il trasferimento dell’Avv. Nicola Boccalone dal settore Amministrativo-Finanziario alla neonata struttura “Programmazione Strategica, Ufficio PNRR e Politiche di Coesione”. Un trasferimento “ ad personam” secondo i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni, la creazione di un settore ad hoc per motivare lo spostamento del dirigente non è una scelta strategica, ma una palese operazione politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

