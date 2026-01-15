Provincia FdI attacca | Metodi mastelliani il trasferimento dell’avv Boccalone è una ritorsione politica

La provincia è al centro di una nuova polemica politica, con Fratelli d’Italia che critica i metodi di gestione e accusa il trasferimento dell’avvocato Boccalone di ritorsione. I consiglieri provinciali Agostinelli e Mauriello evidenziano una gestione definita “padronale”, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulle modalità di confronto all’interno dell’Ente. La vicenda evidenzia tensioni e difficoltà di equilibrio tra le diverse forze politiche coinvolte.

Comunicato Stampa I consiglieri provinciali Agostinelli e Mauriello denunciano una gestione "padronale" dell'Ente. Sulla vicenda interviene anche il senatore e presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Mimmo Matera I consiglieri provinciali di Fratelli d'Italia, Carmine Agostinelli e Gaetano Mauriello, intervengono con .

